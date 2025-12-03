"Дія" начала отправлять пуш-уведомление об отмене места жительства

Теперь "Дія" будет сообщать пользователям об отмене их зарегистрированного места жительства с помощью пуш-уведомлений. Ранее такие сообщения посылали по почте, что часто приводило к задержкам, потере корреспонденции или тому, что люди просто не замечали письма.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Нововведение позволит украинцам мгновенно узнавать любые изменения.

Причин для отмены регистрации могут быть несколько: недействительный паспорт, нарушение требований законодательства со стороны регистратора, решение суда или выявление недостоверных данных.

Благодаря новой функции пользователи будут получать уведомления сразу после внесения изменений в Реестр территориального общества.

Пуш-уведомление будет доступно всем пользователям "Дії" от 14 лет, при условии, что в Реестре территориального общества содержатся их актуальные данные и РНОКПП.

В Минцифры советуют заранее проверить и обновить информацию в реестре — это можно сделать в несколько кликов через портал "Дія".

Ранее у "Дія" появился новый цифровой сервис. В приложении будет работать пуш-уведомление для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Ранее об этом сообщали письмами