"Дія" почала надсилати пуш-сповіщення про скасування місця проживання

Відтепер "Дія" повідомлятиме користувачів про скасування їхнього зареєстрованого місця проживання за допомогою пуш-сповіщень. Раніше такі повідомлення надсилали поштою, що часто призводило до затримок, втрати кореспонденції або того, що люди просто не помічали листи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Нововведення дозволить українцям миттєво дізнаватися про будь-які зміни.

Причин для скасування реєстрації може бути кілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства з боку реєстратора, рішення суду або виявлення недостовірних даних.

Завдяки новій функції користувачі отримуватимуть сповіщення одразу після внесення змін до Реєстру територіальної громади.

Пуш-сповіщення буде доступне всім користувачам "Дії" від 14 років, за умови що в Реєстрі територіальної громади містяться їхні актуальні дані та РНОКПП.

У Мінцифри радять заздалегідь перевірити та оновити інформацію в реєстрі — це можна зробити онлайн у кілька кліків через портал "Дія".

Раніше у "Дії" з’явився новий цифровий сервіс. У застосунку працюватиме пуш-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Раніше про це повідомляли листами