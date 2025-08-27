Запланована подія 2

Студенты получили возможность зарегистрировать место жительства в общежитии серез "Дію"

студенты, планшет, обучение
Смена места жительства студентов через "Действие" / Freepik

Студенты могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через портал "Дія". Сервис доступен для невоеннообязанных студентов с картой налогоплательщика, заключивших договор о проживании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Поселение в общежитие без очередей

"Студенческая жизнь и так насыщена — пары, новые знакомства, общежитие. А мы позаботились, чтобы дополнительной бюрократии было меньше. Теперь зарегистрировать место жительства в общежитии можно онлайн через портал Действие — без очередей и груды бумаг", — говорится в сообщении.

Как изменить место жительства в 5 шагов:

  • Войдите в свой кабинет на портале "Дія".
  • В меню "Услуги" выберите "Изменение места проживания".
  • Укажите свое учебное заведение и общежитие.
  • При необходимости добавьте номер и дату договора проживания.
  • Подпишите заявление с помощью "Дія. Підпис" или КЭП и отправьте его.

После того, как заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате административного сбора. Далее система автоматически передаст заявление в орган, регистрирующий место жительства. Статус заявления можно отслеживать в кабинете портала "Дія".

23 учебных заведения уже упростили процесс заселения в общежития через "Дію". Полный список заведений доступен по ссылке .

Воспользоваться сервисом могут пока только невоеннообязанные студенты, имеющие карточку налогоплательщика и заключившие договор о проживании в общежитии.

Напомним, компания Ajax Systems объявила отбор 30 студентов, которые представят Украину на одной из самых известных технологических выставок мира – CES 2026 в Лас-Вегасе (США). Участие и путешествие будущих инженеров полностью профинансирует компания в рамках инициативы Ajax Next.

Автор:
Ольга Опенько