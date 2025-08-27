Студенти отримали можливість реєструвати місце проживання в гуртожитку через "Дію"

Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через портал “Дія”. Сервіс доступний для невійськовозобов’язаних студентів із карткою платника податків, які уклали договір про проживання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".

Поселення в гуртожиток без черг

"Студентське життя й так насичене — пари, нові знайомства, гуртожиток. А ми подбали, щоб додаткової бюрократії було менше. Тепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через портал Дія — без черг і купи паперів", - йдеться в повідомленні.

Як змінити місце проживання в 5 кроків:

Увійдіть до свого кабінету на порталі "Дія".

Виберіть у меню "Послуги" - "Зміна місця проживання".

Вкажіть свій навчальний заклад і гуртожиток.

За потреби додайте номер і дату договору про проживання.

Підпишіть заяву за допомогою "Дія.Підпису" або КЕП та надішліть її.

Після того, як заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адміністративного збору. Далі система автоматично передасть заяву до органу, що реєструє місце проживання. Статус заяви можна відстежувати в кабінеті на порталі "Дія".

23 навчальних заклади вже спростили процес заселення до гуртожитків через "Дію". Повний перелік закладів доступний за посиланням.

Скористатися сервісом можуть поки що лише невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків та уклали договір про проживання в гуртожитку.

