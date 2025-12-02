Запланована подія 2

Дизель теряет позиции: как изменилась стоимость авто с пробегом за последний год

авто
Аналитика цен на авто 2025 / Depositphotos

Анализ вторичного рынка легковых автомобилей (ноябрь 2024 – ноябрь 2025 г.) показал четкие ценовые тренды. Бензиновые автомобили демонстрируют минимальные изменения цен в течение года. В то же время, дизельные и газовые (ГБО) авто ожидаемо подешевели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные экспертов Института исследований авторынка.

По мнению аналитиков, ценовая динамика на вторичном рынке легковых автомобилей продемонстрировала четкое разделение: традиционные топливные сегменты становятся доступнее, в то время как электромобили готовятся к росту цен из-за грядущих изменений в налогообложении.

Ценовая динамика на вторичном рынке легковых автомобилей

Дизель и ГБО

Самым заметным трендом года стало удешевление автомобилей в классических категориях, что делает их "входным билетом" для покупателей с ограниченным бюджетом:

  • Дизель: Медианная цена дизельного легковой машины снизилась с $7 900 в ноябре 2024 года до $7 000 в ноябре 2025 года (падение на 11%). Это объясняется не столько падением спроса, сколько насыщением рынка более возрастными и доступными автомобилями, импортируемыми из Европы.
  • ГБО (Газ/Бензин): Падение здесь еще более ощутимо — цена опустилась с $3 700 до $3 000 (снижение на 19%). Сегмент авто с ГБО окончательно превращается в самый бюджетный способ передвижения.

Бензин

Бензиновые автомобили продемонстрировали удивительную стойкость. Медианная цена, стартовавшая с $6 700, после февральского спада до $6 000, к концу года почти вернулась к первоначальной отметке - $6 650.

Бензин остается "золотой серединой" рынка и наиболее прогнозируемым выбором для большинства украинцев.

Гибриды

Ценовая динамика гибридных авто кажется безумным ростом: от $16 500 до $19 100 (+15%). Однако эта картина наиболее обманчива и свидетельствует о нестабильности предложения. Из-за скудной доли рынка (около 2%), любая партия новых (2020+ лет) кроссоверов может резко поднять среднюю цену, тогда как продажа этих свежих авто возвращает медиану к старым моделям.

Электромобили

Сегмент электромобилей (BEV) демонстрирует рост цен: после весеннего спада до $15 800, к ноябрю цены достигли $17 000.

Этот парадоксальный тренд, происходящий в условиях насыщения рынка, объясняется приближением 2026 года. Прогнозируемый возврат НДС на электромобили заставляет продавцов перестраховываться и подтягивать стоимость имеющихся в Украине "электричек" к будущим, более дорогим, реалиям импорта.

Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Бессараб