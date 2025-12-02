Дизель втрачає позиції: як змінилася вартість авто з пробігом за останній рік

Аналіз вторинного ринку легкових автомобілів (листопад 2024 – листопад 2025) показав чіткі цінові тренди. Бензинові автомобілі демонструють мінімальні зміни цін протягом року. Натомість, дизельні та газові (ГБО) авто очікувано подешевшали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані експертів Інституту досліджень авторинку.

На думку аналітиків, цінова динаміка на вторинному ринку легкових автомобілів продемонструвала чіткий поділ: традиційні паливні сегменти стають доступнішими, тоді як електромобілі готуються до зростання цін через майбутні зміни в оподаткуванні.

Цінова динаміка на вторинному ринку легкових автомобілів

Дизель та ГБО

Найпомітнішим трендом року стало здешевлення автомобілів у класичних категоріях, що робить їх "вхідним квитком" для покупців з обмеженим бюджетом:

Дизель: Медіанна ціна дизельного легковика знизилася з $7 900 у листопаді 2024 року до $7 000 у листопаді 2025 року ( падіння на 11% ). Це пояснюється не стільки падінням попиту, скільки насиченням ринку більш віковими та доступними автомобілями, імпортованими з Європи.

Медіанна ціна дизельного легковика знизилася з у листопаді 2024 року до у листопаді 2025 року ( ). Це пояснюється не стільки падінням попиту, скільки насиченням ринку більш віковими та доступними автомобілями, імпортованими з Європи. ГБО (Газ/Бензин): Падіння тут є ще відчутнішим — ціна опустилася з $3 700 до $3 000 (зниження на 19%). Сегмент авто з ГБО остаточно перетворюється на найбюджетніший спосіб пересування.

Бензин

Бензинові автомобілі продемонстрували дивовижну стійкість. Медіанна ціна, що стартувала з $6 700, після лютневого спаду до $6 000, до кінця року майже повернулася до початкової позначки — $6 650.

Бензин залишається "золотою серединою" ринку та найбільш прогнозованим вибором для більшості українців.

Гібриди

Цінова динаміка гібридних авто здається шаленим зростанням: від $16 500 до $19 100 (+15%). Однак ця картина є найбільш оманливою і свідчить про нестабільність пропозиції. Через мізерну частку ринку (близько 2%), будь-яка партія нових (2020+ років) кросоверів може різко підняти середню ціну, тоді як продаж цих свіжих авто повертає медіану до старих моделей.

Електромобілі

Сегмент електромобілів (BEV) демонструє зростання цін: після весняного спаду до $15 800, до листопада ціни досягли $17 000.

Цей парадоксальний тренд, що відбувається в умовах насичення ринку, пояснюється наближенням 2026 року. Прогнозоване повернення ПДВ на електромобілі змушує продавців перестраховуватися та підтягувати вартість наявних в Україні "електричок" до майбутніх, дорожчих, реалій імпорту.

Нагадаємо, у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.