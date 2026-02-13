- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Дизельные бестселлеры: автопарк Украины в январе вырос на 5 тысяч авто
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с январем 2025 спрос на дизельные авто вырос на 17%.
Из общего количества приобретенных машин 1,2 тыс. составляли новые автомобили, что на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще 3,8 тыс. – это подержанные авто, импортированные из-за рубежа (+12%).
Топ-5 новых дизельных легковушек
В список самых популярных моделей среди новых дизельных авто вошли:
- Renault Duster - 316 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado - 200 ед.;
- Peugeot Landtrek - 73 ед.;
- Volkswagen Touareg - 65 ед.;
- Skoda Kodiaq - 63 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
Среди подержанных дизельных автомобилей, ввозимых из-за границы, лидируют:
- Renault Megane - 282 ед;
- Nissan Qashqai - 279 ед.;
- Skoda Octavia - 243 ед.;
- Volkswagen Passat - 195 ед.;
- Volkswagen Golf - 159 ед.
В 2025 году автопарк Украины пополнился 64,5 тыс. легковыхавтомобилей с дизельными двигателями.
Этот показатель был на 12% меньше, чем годом ранее. Из общего количества 14,2 тыс. автомобилей были новыми, что на 20% меньше, чем в 2024 году. Еще 50,3 тыс. дизельных легковушек — это подержанные автомобили, ввозимые из-за границы, их импорт сократился на 9%.