Дизельные бестселлеры: автопарк Украины в январе вырос на 5 тысяч авто

Дизельные авто
Автопарк Украины вырос на 5 тысяч авто / Depositphotos

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с январем 2025 спрос на дизельные авто вырос на 17%.

Из общего количества приобретенных машин 1,2 тыс. составляли новые автомобили, что на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще 3,8 тыс. – это подержанные авто, импортированные из-за рубежа (+12%).

Топ-5 новых дизельных легковушек

В список самых популярных моделей среди новых дизельных авто вошли:

  1. Renault Duster - 316 ед;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 200 ед.;
  3. Peugeot Landtrek - 73 ед.;
  4. Volkswagen Touareg - 65 ед.;
  5. Skoda Kodiaq - 63 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

Среди подержанных дизельных автомобилей, ввозимых из-за границы, лидируют:

  1. Renault Megane - 282 ед;
  2. Nissan Qashqai - 279 ед.;
  3. Skoda Octavia - 243 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 195 ед.;
  5. Volkswagen Golf - 159 ед.

В 2025 году автопарк Украины пополнился 64,5 тыс. легковыхавтомобилей с дизельными двигателями.

Этот показатель был на 12% меньше, чем годом ранее. Из общего количества 14,2 тыс. автомобилей были новыми, что на 20% меньше, чем в 2024 году. Еще 50,3 тыс. дизельных легковушек — это подержанные автомобили, ввозимые из-за границы, их импорт сократился на 9%.

Автор:
Татьяна Гойденко