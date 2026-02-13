Дизельні бестселери: автопарк України у січні зріс на 5 тисяч авто

Минулого місяця автопарк України поповнили 5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на " Укравтопром".

Порівняно із січнем 2025 року попит на дизельні авто зріс на 17%.

Із загальної кількості придбаних машин 1,2 тис. становили нові автомобілі, що на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 3,8 тис. — це вживані авто, імпортовані з-за кордону (+12%).

Топ-5 нових дизельних легковиків

До переліку найпопулярніших моделей серед нових дизельних авто увійшли:

Renault Duster — 316 од.; Toyota Land Cruiser Prado — 200 од.; Peugeot Landtrek — 73 од.; Volkswagen Touareg — 65 од.; Skoda Kodiaq — 63 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто

Серед вживаних дизельних автомобілів, ввезених з-за кордону, лідирують:

Renault Megane — 282 од.; Nissan Qashqai — 279 од.; Skoda Octavia — 243 од.; Volkswagen Passat — 195 од.; Volkswagen Golf — 159 од.

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 64,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.

Цей показник був на 12% менший, ніж роком раніше. Із загальної кількості 14,2 тис. авто були новими, що на 20% менше, ніж у 2024 році. Ще 50,3 тис. дизельних легковиків — це вживані автомобілі, ввезені з-за кордону, їх імпорт скоротився на 9%.