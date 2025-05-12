Для ОПК готовят специальный режим: Гетманцев анонсировал новые правила поддержки оборонной промышленности

Правительство работает над пакетом нормативно правовых актов для создания специального правового и налогового режима для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это необходимо для укрепления и поддержки отечественных вооруженных производителей.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Хочу анонсировать, что мы с командой сейчас занимаемся подготовкой ряда нормативно-правовых актов, которые смогли бы должным образом урегулировать такой режим", — отметил Гетманцев в своем сообщении.

Он напомнил, что оборонная промышленность Украины, еще 40 лет назад гордость, после десятилетий упадка за три года войны продемонстрировала стремительный рост. Собственное производство товаров военного назначения возросло с $1 млрд в 2022 году до более чем $9 млрд в 2024-м.

Гетманцев подчеркнул, что развитие стало возможным благодаря росту государственного оборонного заказа, который позволил не только обновить запущенные производства, но и создать новые направления — в частности в сфере беспилотников и робототехники.

Он также убежден, что для дальнейшего развития ОПК важно решение Кабмина относительно разрешения на экспорт военной продукции, что могло бы значительно усилить способность украинских производителей оружия выходить на внешние рынки.

Планируется, что новый правовой режим позволит предприятиям оборонной сферы работать в более благоприятных условиях и эффективно конкурировать в глобальном секторе безопасности.

Добавим, что в 2025 году производители продукции ОПК в Украине достигли такого потенциала, что государство уже не в состоянии выкупить всю продукцию, изготовленную украинскими предприятиями. Производственные возможности страны достигают $30 млрд, что в три раза больше граничных возможностей государства контрактовать продукцию оборонного назначения.