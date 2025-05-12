Для ОПК готують спеціальний режим: Гетманцев анонсував нові правила для підтримки оборонної промисловості

Уряд працює над пакетом нормативно-правових актів для створення спеціального правового та податкового режиму для оборонно-промислового комплексу (ОПК). Це необхідно для зміцнення та підтримки вітчизняних виробників озброєння.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Хочу анонсувати, що ми з командою зараз займаємося підготовкою низки нормативно-правових актів, які б змогли належним чином врегулювати такий режим", — зазначив Гетманцев у своєму дописі.

Він нагадав, що оборонна промисловість України, яка ще 40 років тому була гордістю, після десятиліть занепаду за три роки війни продемонструвала стрімке зростання. Власне виробництво товарів військового призначення зросло з $1 млрд у 2022 році до понад $9 млрд у 2024-му.

Гетманцев наголосив, що розвиток став можливим завдяки зростанню державного оборонного замовлення, яке дозволило не лише оновити раніше занедбані виробництва, а й створити нові напрямки — зокрема у сфері безпілотників та робототехніки.

Він також висловив переконання, що для подальшого розвитку ОПК важливе рішення Кабміну щодо дозволу на експорт військової продукції, що могло б значно посилити спроможність українських виробників зброї виходити на зовнішні ринки.

Планується, що новий правовий режим дозволить підприємствам оборонної сфери працювати в більш сприятливих умовах та ефективно конкурувати в глобальному секторі безпеки.

Додамо, що у 2025 році виробники продукції ОПК в Україні досягли такого потенціалу, що держава вже не спроможна викупити всю продукцію, виготовлену українськими підприємствами. Виробничі можливості країни досягають $30 млрд, що втричі більше за граничні можливості держави контрактувати продукцію оборонного призначення.