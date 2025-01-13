Рада планує повернути штрафи для постачальників зброї

Верховна Рада планує відновити штрафи недобросовісним постачальникам озброєння для Збройних сил України, які затримують строки поставки зброї на фронт або передають оборонну продукцію неналежної якості.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, комітет розглянув законопроєкт-вимогу Міжнародного валютного фонду про управління публічними інвестиціями № 12245 і включив туди норму щодо санкцій проти недобросовісних постачальників зброї.

Голосувати за документ у сесійній залі Ради планують вже цього тижня.

Які санкції для недобросовісних постачальників озброєння:

За словами Підласи, пропонують такі заходи:

за порушення якості або комплектності товарів, робіт чи послуг передбачено штраф у розмірі 20% їхньої вартості;

за затримку виконання зобов’язань – пеня 0,1% вартості за кожен день прострочення.

Якщо прострочення перевищує 30 днів, додатково стягується штраф у 7% вартості.

"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – зауважила депутатка.

Зауважимо, станом на зараз за порушення строків поставки існує одночасно три штрафи: 7% – разовий штраф за місяць просрочки, 3% – щомісяця плата за користування грошима, 3% – щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочки.

Браковані міни для ЗСУ

Українська оборонна промисловість опинилася у центрі резонансного скандалу через постачання бракованих мін калібрів 120 мм і 82 мм для ЗСУ. За повідомленнями журналістів, значна частина мін, виготовлених на замовлення Міністерства оборони, виявилася непридатною до використання.

Зокрема, військовослужбовці скаржилися на неробочі боєприпаси, які не вибухають, не долітають до цілі або навіть розпадаються під час застосування. Відомо, що із десяти мін лише одна розривалася.

Тому почалося масове відкликання близько 100 тисяч мін із фронту.