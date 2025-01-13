Рада планирует вернуть штрафы для поставщиков оружия

Верховная Рада планирует восстановить штрафы недобросовестным поставщикам вооружения для Вооруженных сил Украины, которые задерживают сроки поставки оружия на фронт или передают оборонную продукцию ненадлежащего качества.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа.

По ее словам, комитет рассмотрел законопроект-требование Международного валютного фонда об управлении публичными инвестициями № 12245 и включил туда норму санкций против недобросовестных поставщиков оружия.

Голосовать за документ в сессионном зале Рады планируют на этой неделе.

Какие санкции для недобросовестных поставщиков вооружения:

По словам Подласой, предлагают следующие штрафы:

за нарушение качества или комплектности товаров, работ или услуг предусмотрен штраф в размере 20% от их стоимости;

за задержку исполнения обязательств – пеня 0,1% стоимости за каждый день просрочки.

если просрочка превышает 30 дней, дополнительно взимается штраф в 7% от стоимости.

"Штрафы продолжат стимулировать поставщиков выполнять оборонные контракты вовремя и качественно, несмотря на отмену Хозяйственного кодекса. Государство либо вовремя получать качественное оружие, либо – компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах", – отметила депутат.

Заметим, что по состоянию на данный момент за нарушение сроков поставки существует одновременно три штрафа: 7% – разовый штраф за месяц просрочки, 3% – ежемесячно плата за пользование деньгами, 3% – ежемесячная пеня, а именно 0,1% за каждый день просрочки.

Бракованные мины для ВСУ

Украинская оборонная промышленность оказалась в центре резонансного скандала из-за поставок бракованных мин калибров 120 мм и 82 мм для ВСУ. По сообщениям журналистов, значительная часть мин, изготовленных по заказу Министерства обороны, оказалась непригодной для использования.

В частности, военнослужащие жаловались на нерабочие боеприпасы, которые не взрываются, не долетают до цели или даже распадаются во время применения. Известно, что из десяти мин только одна разрывалась.

Поэтому начался массовый отзыв около 100 тысяч мин с фронта.