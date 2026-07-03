Для ремонта грузовых вагонов были введены новые требования

С 30 июня в Украине вступили в силу новые требования к техническому обследованию грузовых вагонов, срок эксплуатации которых истек. Теперь ремонт таких вагонов могут выполнять только сертифицированные вагоноремонтные предприятия, а каждое техническое решение должно подтверждаться отдельным сертификатом соответствия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

В министерстве отмечают, что новые правила должны обеспечить прозрачные условия работы на рынке, честную конкуренцию между предприятиями, право заказчиков самостоятельно выбирать исполнителя работ и гарантировать качество ремонта в соответствии с государственными требованиями безопасности.

Перечень специализированных организаций, имеющих право выполнять такие работы, уже сформирован.

В Минразвитии отмечают, что новый механизм завершает переход Украины от постсоветской модели к собственной национальной системе сертификации в сфере железнодорожного транспорта.

После прекращения участия Украины в Совете по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ страна создала независимую процедуру оценки соответствия, которая, по данным ведомства, отвечает современным требованиям безопасности и способствует развитию конкурентного рынка.

Кроме этого, "Укрзализныця" с 1 июля 2026 года пересматривает ставки платы за использование вагонов филиала "Центр транспортной логистики". В июле подорожает ряд типов подвижного состава, в том числе полувагоны, цементовозы и фитинговые платформы, тогда как отдельные позиции останутся без изменений или подешевеют.