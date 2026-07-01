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"Укрзализныця" ограничила доступ к полувагонам: что изменится с 1 июля

вагоны
"Укрзализныця" переводит полвагоны на аукционы / Freepik

С 1 июля филиал "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" будет предоставлять полвагоны под погрузку только по долгосрочным договорам или через аукционы в системе Prozorro.Продажи. В компании объяснили, что решение связано с ростом объемов грузовых перевозок.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Railinsider.

Новые правила для грузоотправителей

Теперь подвижной состав будет доступен только по долгосрочным договорам (УСТО) или по результатам аукционов в системе "Прозорро.Продажи".

Как сообщили в "Укрзализныце", подача пустых полувагонов будет производиться исключительно для вагонов, полученных на условиях долгосрочных контрактов или приобретенных через электронные торги.

В компании объяснили, что новый механизм введен в ответ на увеличение объемов грузовых перевозок.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня   глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые перевозка на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.   

Автор:
Ольга Опенько