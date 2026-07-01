"Укрзалізниця" обмежила доступ до піввагонів: що зміниться з 1 липня

Із 1 липня філія “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця” надаватиме піввагони під навантаження лише за довгостроковими договорами або через аукціони в системі Prozorro.Продажі. У компанії пояснили, що рішення пов'язане зі зростанням обсягів вантажних перевезень.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Railinsider.

Нові правила для вантажовідправників

Відтепер рухомий склад буде доступний лише за довгостроковими договорами (УСТО) або за результатами аукціонів у системі "Прозорро.Продажі".

Як повідомили в "Укрзалізниці", подача порожніх піввагонів здійснюватиметься виключно для вагонів, отриманих на умовах довгострокових контрактів або придбаних через електронні торги.

У компанії пояснили, що новий механізм запроваджено у відповідь на збільшення обсягів вантажних перевезень.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.