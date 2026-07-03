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Для ремонту вантажних вагонів запровадили нові вимоги

вагони
Для ремонту вантажних вагонів запровадили нові вимоги / Pexels

Із 30 червня в Україні набули чинності нові вимоги до технічного обстеження вантажних вагонів, строк експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства, а кожне технічне рішення має підтверджуватися окремим сертифікатом відповідності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

У міністерстві зазначають, що нові правила мають забезпечити прозорі умови роботи на ринку, чесну конкуренцію між підприємствами, право замовників самостійно обирати виконавця робіт та гарантувати якість ремонту відповідно до державних вимог безпеки.

Перелік спеціалізованих організацій, які мають право виконувати такі роботи, уже сформовано.

У Мінрозвитку наголошують, що новий механізм завершує перехід України від пострадянської моделі до власної національної системи сертифікації у сфері залізничного транспорту.

Після припинення участі України в Раді із залізничного транспорту держав-учасниць СНД країна створила незалежну процедуру оцінки відповідності, яка, за даними відомства, відповідає сучасним вимогам безпеки та сприяє розвитку конкурентного ринку.

Окрім цього “Укрзалізниця” з 1 липня 2026 року переглядає ставки плати за використання вагонів філії “Центр транспортної логістики”. У липні подорожчає низка типів рухомого складу, зокрема піввагони, цементовози та фітингові платформи, тоді як окремі позиції залишаться без змін або навіть подешевшають.

Автор:
Тетяна Гойденко