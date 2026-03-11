Для сил обороны планируют заместить импортную рыбу украинскими стейками из карпа и толстолоба.

Минэкономики совместно с Госрыбагенством работают над импортозамещением рыбной продукции в системе государственных закупок, в частности, для Сил обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В планах – увеличить закупки рыбной продукции украинского производства для госучреждений и военнослужащих.

"Украинская аквакультура постепенно наращивает возможности, и отечественные производители уже могут обеспечивать внутренний рынок качественной продукцией, в частности карпом, толстолобом и форелью. Задача государства – создать условия, чтобы эта продукция была шире представлена в системе государственных закупок", – отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Также планируется расширить ассортимент украинской рыбы в каталоге продуктов питания для ВСУ, который содержит 22 позиции рыбной продукции. Из них три – украинского производства: толстолобый без головы патрон замороженный, карп охлажденный и форель охлажденная.

Планируется включить новые позиции – филе и стейки карпа и толстолобая замороженные.

Напомним, в 2025 году электронные аукционы в системе Прозорро в рыбной отрасли принесли государству 52,3 млн. грн. Для сравнения, в 2021 году от реализации лотов государство получило всего 15,4 млн грн.