Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Для Сил оборони планують замістити імпортну рибу українськими стейками з коропа і товстолоба

риба
Мінекономіки працює над закупівлями рибної продукції українського виробництва / Мінекономіки

Мінекономіки спільно з Держрибагенством працюють над імпортозаміщенням рибної продукції у системі державних закупівель, зокрема для Сил оборони. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. 

В планах – збільшити закупівлі рибної продукції українського виробництва для держустанов та для військовослужбовців.

"Українська аквакультура поступово нарощує спроможності, і вітчизняні виробники вже можуть забезпечувати внутрішній ринок якісною продукцією, зокрема коропом, товстолобом і фореллю. Завдання держави – створити умови, щоб ця продукція була ширше представлена у системі державних закупівель", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Також планують розширити асортимент української риби у Каталозі продуктів харчування для ЗСУ, який містить 22 позиції рибної продукції. З них три – українського виробництва: товстолоб без голови патраний заморожений, короп охолоджений та форель охолоджена.  

Планується включити нові позиції – філе та стейки коропа і товстолоба заморожені.

Нагадаємо, у 2025 році електронні аукціони у системі Прозорро в рибній галузі принесли державі 52,3 млн грн. Для порівняння, у 2021 році від реалізації лотів держава отримала лише 15,4 млн грн.

Автор:
Ольга Сич