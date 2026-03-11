Для Сил оборони планують замістити імпортну рибу українськими стейками з коропа і товстолоба

Мінекономіки спільно з Держрибагенством працюють над імпортозаміщенням рибної продукції у системі державних закупівель, зокрема для Сил оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

В планах – збільшити закупівлі рибної продукції українського виробництва для держустанов та для військовослужбовців.

"Українська аквакультура поступово нарощує спроможності, і вітчизняні виробники вже можуть забезпечувати внутрішній ринок якісною продукцією, зокрема коропом, товстолобом і фореллю. Завдання держави – створити умови, щоб ця продукція була ширше представлена у системі державних закупівель", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Також планують розширити асортимент української риби у Каталозі продуктів харчування для ЗСУ, який містить 22 позиції рибної продукції. З них три – українського виробництва: товстолоб без голови патраний заморожений, короп охолоджений та форель охолоджена.

Планується включити нові позиції – філе та стейки коропа і товстолоба заморожені.

Нагадаємо, у 2025 році електронні аукціони у системі Прозорро в рибній галузі принесли державі 52,3 млн грн. Для порівняння, у 2021 році від реалізації лотів держава отримала лише 15,4 млн грн.