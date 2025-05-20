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Для строительной отрасли из пяти тысяч месторождений в Украине разрабатывается только полторы тысячи – Национальная ассоциация добывающей промышленности

Ксения Орынчак выступила на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты"
Ксения Орынчак выступила на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты"

Украина обладает критически важными минералами, представляющими интерес для ЕС и США, но до недавнего времени доступ к информации об этих ресурсах имели лишь узкие группы влияния.

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Об этом рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Орынчак во время выступления на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты", организованном компанией "Ильяшев и партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

По ее словам, Украина сделала важный шаг к активному вовлечению международных инвесторов в стратегически важную отрасль — добычу критических минералов. Соглашение с американской стороной, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда, призвано привлечь как американские, так и европейские компании к разведке и разработке украинских месторождений.

Сегодня критические минералы связаны с целым рядом секторов: энергетика, строительство, металлургия, а также нефтегазовая отрасль.

"Для строительной отрасли из пяти тысяч месторождений в Украине разрабатывается всего полторы тысячи. Значительная часть потенциала остается в стагнации", — говорит Орынчак.

Однако, несмотря на позитив от нового соглашения, украинский бизнес выражает обеспокоенность из-за дискриминационных условий: иностранные компании получат значительные налоговые преференции и упрощенный доступ к технологиям, тогда как украинские производители остаются ограниченными в инвестиционных и технологических возможностях. Однако постановление, зарегистрированное в Верховной Раде еще 10 апреля, призвано выровнять эти условия.

Орынчак добавила, что у Украины есть шанс превратиться в мощного игрока в сфере стратегических ресурсов, но для этого необходимы системные изменения, открытость к инвестициям и равные условия для национального и международного бизнеса. Однако только сейчас в Украине начинается работа над драфтом стратегии развития добывающей промышленности.

Автор:
Наталья Таранова