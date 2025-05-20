Для будівельної галузі з п’яти тисяч родовищ в Україні розробляється лише півтори тисячі – Національна асоціація добувної промисловості

Україна володіє критично важливими мінералами, які становлять інтерес для ЄС і США, але донедавна доступ до інформації про ці ресурси мали лише вузькі групи впливу.

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Про це розповіла виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак під час виступу на заході "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та партнери", передає кореспондент Delo.ua.

За її словами, Україна зробила важливий крок до активного залучення міжнародних інвесторів у стратегічно важливу галузь — видобуток критичних мінералів. Угода з американською стороною, яка передбачає створення спільного інвестиційного фонду, покликана залучити як американські, так і європейські компанії до розвідки та розробки українських родовищ.

Сьогодні критичні мінерали пов’язані з цілою низкою секторів: енергетика, будівництво, металургія, а також нафтогазова галузь.

“Для будівельної галузі з п’яти тисяч родовищ в Україні розробляється лише півтори тисячі. Значна частина потенціалу залишається в стагнації”, - каже Оринчак.

Проте попри позитив від нової угоди, український бізнес висловлює стурбованість через дискримінаційні умови: іноземні компанії отримають значні податкові преференції та спрощений доступ до технологій, тоді як українські виробники залишаються обмеженими в інвестиційних і технологічних можливостях. Проте постанова, зареєстрована у Верховній Раді ще 10 квітня, має на меті вирівняти ці умови.

Оринчак додала, що Україна має шанс перетворитися на потужного гравця у сфері стратегічних ресурсів, але для цього необхідні системні зміни, відкритість до інвестицій та рівні умови для національного і міжнародного бізнесу. Однак лише наразі в Україні починається робота над драфтом стратегії розвитку добувної промисловості.