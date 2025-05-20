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Для будівельної галузі з п’яти тисяч родовищ в Україні розробляється лише півтори тисячі – Національна асоціація добувної промисловості
Україна володіє критично важливими мінералами, які становлять інтерес для ЄС і США, але донедавна доступ до інформації про ці ресурси мали лише вузькі групи впливу.
Про це розповіла виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак під час виступу на заході "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та партнери", передає кореспондент Delo.ua.
За її словами, Україна зробила важливий крок до активного залучення міжнародних інвесторів у стратегічно важливу галузь — видобуток критичних мінералів. Угода з американською стороною, яка передбачає створення спільного інвестиційного фонду, покликана залучити як американські, так і європейські компанії до розвідки та розробки українських родовищ.
Сьогодні критичні мінерали пов’язані з цілою низкою секторів: енергетика, будівництво, металургія, а також нафтогазова галузь.
“Для будівельної галузі з п’яти тисяч родовищ в Україні розробляється лише півтори тисячі. Значна частина потенціалу залишається в стагнації”, - каже Оринчак.
Проте попри позитив від нової угоди, український бізнес висловлює стурбованість через дискримінаційні умови: іноземні компанії отримають значні податкові преференції та спрощений доступ до технологій, тоді як українські виробники залишаються обмеженими в інвестиційних і технологічних можливостях. Проте постанова, зареєстрована у Верховній Раді ще 10 квітня, має на меті вирівняти ці умови.
Оринчак додала, що Україна має шанс перетворитися на потужного гравця у сфері стратегічних ресурсів, але для цього необхідні системні зміни, відкритість до інвестицій та рівні умови для національного і міжнародного бізнесу. Однак лише наразі в Україні починається робота над драфтом стратегії розвитку добувної промисловості.