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Дмитрий Судак стал гендиректором Teva в Украине: что о нем известно

Дмитрий Судак
У Дмитрия Судака более 20 лет опыта работы в фармацевтической отрасли. Фото: пресс-служба компании

С 7 ноября 2026 года генеральным директором международной фармацевтической компании Teva в Украине стал Дмитрий Судак, работающий в компании с 2016 года. Ранее он занимал должность операционного директора украинского подразделения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

В новой должности Судак будет отвечать за развитие бизнеса компании в Украине и реализацию ее стратегии на украинском фармацевтическом рынке.

Руководитель кластера "Израиль, Украина, Южная Африка и Ближний Восток и Африка" Йосси Офек, комментируя назначение, отметил управленческий опыт Судака и его работу в компании.

"Уверен, что его лидерство позволит Тева сохранять устойчивость бизнеса, адаптироваться к изменениям и расти", – добавил он.

В Teva также отметили, что компания продолжает деятельность в Украине, в частности, поставки лекарственных средств и сотрудничество с системой здравоохранения.

Что известно о Дмитрии Судаке

У Дмитрия Судака более 20 лет опыта работы в фармацевтической отрасли. В течение карьеры он работал на руководящих должностях по финансовому и коммерческому направлениям. В частности занимал должности в компаниях Janssen Cilag и Actavis, где работал финансовым директором.

В Teva в Украине Судак присоединился в 2016 году как финансовый директор. Затем возглавил направление развития бизнеса безрецептурных препаратов, а с 2023 года работал операционным директором.

Судак получил степень MBA в Киевской школе экономики (KSE), а также профессиональные квалификации FCMA и CGMA в сфере управленческих финансов.

Напомним, Тева в Украине является частью Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva), ведущей международной фармацевтической компании со штаб-квартирой в Израиле, основанной в 1901 году.  

Автор:
Майя Калына

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