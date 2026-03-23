Днепр и Кривой Рог завершили отопительный сезон

Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что города Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области завершили отопительный сезон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ганжа.

По его словам, сейчас работают только котельные, которые поставляют тепло в школы, детские сады и больницы. Постепенно отключение тепла начнется и в других населённых пунктах области.

Планируется, что все города с централизованным отоплением завершат сезон к концу недели, способствуя этому стабильное потепление.

Ганжа подчеркнул, что обычно решение о прекращении подачи тепла принимается местными органами власти, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C.

Добавим, что завтра завершают отопительный сезон в Киеве. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия, прогнозное потепление и необходимость рационального использования энергоносителей.