Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Днепр и Кривой Рог завершили отопительный сезон

отопление
В Украине начинают выключать отопление

Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что города Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области завершили отопительный сезон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ганжа.

По его словам, сейчас работают только котельные, которые поставляют тепло в школы, детские сады и больницы. Постепенно отключение тепла начнется и в других населённых пунктах области.

Планируется, что все города с централизованным отоплением завершат сезон к концу недели, способствуя этому стабильное потепление.

Ганжа подчеркнул, что обычно решение о прекращении подачи тепла принимается местными органами власти, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C.

Добавим, что завтра завершают отопительный сезон в Киеве. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия, прогнозное потепление и необходимость рационального использования энергоносителей.

Автор:
Татьяна Гойденко