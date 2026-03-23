Дніпро та Кривий Ріг завершили опалювальний сезон

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що міста Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області завершили опалювальний сезон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Ганжа.

За його словами, наразі працюють лише котельні, які постачають тепло до шкіл, дитячих садочків та лікарень. Поступово відключення тепла розпочнеться й у інших населених пунктах області.

Планується, що всі міста з централізованим опаленням завершать сезон до кінця тижня, сприяє цьому стабільне потепління.

Ганжа наголосив, що зазвичай рішення про припинення подачі тепла ухвалюють місцеві органи влади, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8°C.

Додамо, що завтра завершують опалювальний сезон у Києві. Рішення про це міська влада ухвалила, зважаючи на погодні умови, прогнозне потепління та необхідність раціонального використання енергоносіїв.