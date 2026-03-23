У Києві з 24 березня завершують опалювальний сезон. Рішення про це міська влада ухвалила, зважаючи на погодні умови, прогнозне потепління та необхідність раціонального використання енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження підписане КМДА.

Виважене та своєчасне завершення опалювального сезону допомагає киянам не сплачувати зайве за опалення в умовах підвищення температури.

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, 24 березня, а заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші — відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.

Зауважимо, що опалювальний сезон поступово добігає кінця. Першим відключить опалення Миколаїв. Це відбудеться 24 березня. Виконком міської ради вже ухвалив відповідне рішення.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що в Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.