В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон

В Киеве с 24 марта завершается отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия, прогнозное потепление и необходимость рационального использования энергоносителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на распоряжение, подписанное КГГА.

Взвешенное и своевременное завершение отопительного сезона помогает киевлянам не платить лишнее отопление в условиях повышения температуры.

Отключение жилых домов начнется уже со вторника, 24 марта, а учреждения социальной сферы - больницы, роддома, школы, детские сады и другие - будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей заведений.

Заметим, что отопительный сезон постепенно подходит к концу. Первым отключит отопление Николаев. Это произойдет 24 марта. Исполком городского совета уже принял решение.

Ранее Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в Украине не будут устанавливать фиксированную   дату завершения отопительного сезона   — подачу тепла будут продолжать или прекращать в зависимости от погодных условий.

Автор:
Татьяна Гойденко