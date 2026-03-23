В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон
В Киеве с 24 марта завершается отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия, прогнозное потепление и необходимость рационального использования энергоносителей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на распоряжение, подписанное КГГА.
Взвешенное и своевременное завершение отопительного сезона помогает киевлянам не платить лишнее отопление в условиях повышения температуры.
Отключение жилых домов начнется уже со вторника, 24 марта, а учреждения социальной сферы - больницы, роддома, школы, детские сады и другие - будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей заведений.
Заметим, что отопительный сезон постепенно подходит к концу. Первым отключит отопление Николаев. Это произойдет 24 марта. Исполком городского совета уже принял решение.
Ранее Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в Украине не будут устанавливать фиксированную дату завершения отопительного сезона — подачу тепла будут продолжать или прекращать в зависимости от погодных условий.