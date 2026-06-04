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Днепр получит 25 млн евро экстренного кредита от ЕБРР для поддержки коммунальных предприятий

Днепровский городской совет
Днепр получит от ЕБРР экстренную финансовую помощь / Википедия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил решение предоставить городу Днепр экстренную финансовую помощь в размере до €25 млн. Деньги выделяют в виде старшего кредита, имеющего самый высокий приоритет возврата по сравнению с другими долговыми обязательствами города.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте финучреждения.

Этот шаг направлен на уменьшение негативного влияния войны на финансовое состояние общества и его жителей.

Куда направят финансовую помощь?

Кредитные средства получат ключевые городские операторы города. Финансирование распределят между двумя коммунальными предприятиями: "Днепровский электротранспорт" и "Днепропроводоканал".

Программа рассчитана на период с 2026 по 2028 год. Выделенные деньги помогут закрыть критические потребности предприятий в ликвидных средствах. Это необходимо для решения следующих задач:

  • обеспечение бесперебойного предоставления услуг по поставке воды и работы городского общественного транспорта;
  • осуществление своевременных расчетов с поставщиками товаров и услуг;
  • выплата заработной платы работникам коммунальных предприятий;
  • проведение обязательных работ по техническому обслуживанию и ремонту инфраструктурных сетей.

Механизм гарантирования кредита

Из-за финансовых рисков, вызванных военными действиями в Украине, структура кредита предусматривает дополнительное страхование. ЕБРР планирует задействовать гарантию инвестиционной программы ЕС-Украина. Это покрытие Европейского Союза обеспечит защиту 27% от общей суммы предоставленного кредита на основе распределения риска первых убытков.

Напомним, ЕБРР ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год с 2,5 до 2,2%. Главными причинами снижения показателя на 0,3% стали нехватка рабочей силы, разрушение энергетической инфраструктуры и проблемы с логистикой из-за военных действий.

Автор:
Татьяна Ковальчук