Дніпро отримає 25 млн євро екстреного кредиту від ЄБРР для підтримки комунальних підприємств

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив рішення надати місту Дніпро екстрену фінансову допомогу у розмірі до €25 млн. Гроші виділяють у вигляді старшого кредиту, який має найвищий пріоритет повернення порівняно з іншими борговими зобов'язаннями міста.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті фінустанови.

Цей крок спрямований на зменшення негативного впливу війни на фінансовий стан громади та її жителів.

Куди спрямують фінансову допомогу?

Кредитні кошти отримають ключові муніципальні оператори міста. Фінансування розподілять між двома комунальними підприємствами: "Дніпровський електротранспорт" та "Дніпроводоканал".

Програма розрахована на період з 2026 по 2028 роки. Виділені гроші допоможуть закрити критичні потреби підприємств у ліквідних коштах. Це необхідно для вирішення таких завдань:

забезпечення безперебійного надання послуг із постачання води та роботи міського громадського транспорту;

здійснення своєчасних розрахунків із постачальниками товарів і послуг;

виплата заробітної плати працівникам комунальних підприємств;

проведення обов'язкових робіт із технічного обслуговування та ремонту інфраструктурних мереж.

Механізм гарантування кредиту

Через фінансові ризики, викликані воєнними діями в Україні, структура кредиту передбачає додаткове страхування. ЄБРР планує задіяти гарантію Інвестиційної програми ЄС-Україна. Це покриття від Європейського Союзу забезпечить захист 27% від загальної суми наданого кредиту на основі розподілу ризику перших збитків.

Нагадаємо, ЄБРР погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік з 2,5% до 2,2%. Головними причинами зниження показника на 0,3% стали брак робочої сили, руйнування енергетичної інфраструктури та проблеми з логістикою через воєнні дії.