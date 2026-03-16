Днепропетровщина получила более 250 генераторов от Германии: где их установят

Общая стоимость оборудования составляет почти 1,3 млн. евро / Днепропетровская ОГА

Днепропетровская область получила 259 генераторов в рамках международной гуманитарной помощи. Общая стоимость оборудования составляет около 1,3 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Мощность передаваемых устройств варьируется от 3 кВт до 800 кВт, что позволяет использовать их для разных нужд.

Полученное оборудование планируется установить на объектах критической инфраструктуры региона. Это обеспечит стабильную работу коммунальных предприятий и социальных учреждений при перебоях с электроснабжением.

"Это не первая поставка от международных партнеров в этом году. Ранее в наш регион уже поступило более 160 генераторов из Чехии, Литвы, Германии, Франции, США. передает их и ЮНИСЕФ", - подчеркнул глава ОВА.

Фото 2 — Днепропетровщина получила более 250 генераторов от Германии: где их установят
Фото: Днепропетровская ОВА
Фото 3 — Днепропетровщина получила более 250 генераторов от Германии: где их установят
Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, в течение января-февраля 2026 года в Украину поступило более 1963 единиц энергетического оборудования для поддержки критической инфраструктуры. Помощь предоставили более 20 стран ЕС и мира, обеспечив поставки генераторов, трансформаторов и блочно-модульных котельных.

Татьяна Бессараб