Кировоградские аграрии получили генераторы от США для полива 1400 гектаров

Генераторы американских брендов Cummins и Generac / Минэкономики

Государственное учреждение "Украинские гидромелиоративные системы" получило пять единиц мощного энергетического оборудования для Кировоградского регионального филиала. Новая техника обеспечит орошение земель на общей площади 1400 гектаров при отключении света.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Генераторы американских брендов Cummins и Generac были переданы от Программы АГРО, финансируемой Правительством США.

Передача оборудования состоялась в рамках Программы АГРО, финансируемой Правительством США. Эта мера стала первым этапом масштабного проекта, направленного на модернизацию водохозяйственных организаций Украины.

По словам заместителя министра Ирины Овчаренко, цель инициативы состоит в предоставлении аграриям стабильного доступа к водным ресурсам через внедрение современных технических решений. Проект предусматривает восемь этапов поставок спецтехники и оборудования в пять областей Украины для ускорения ремонтов трубопроводов и обслуживания мелиоративных сетей.

В рамках этой инициативы предусмотрено восемь поставок разнообразной техники американского производства в пять областей Украины. Новая техника поможет повысить эффективность работы насосных станций, а также ускорит ремонт трубопроводов и обслуживание мелиоративной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что передача инфраструктуры водопользователям является ключевым этапом гидротехнической мелиорации, начатой.   Законом Украины   "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель", который предусматривает новую модель управления системами орошения и осушения с привлечением самих водопользователей.

На сегодня создано 77 организаций водопользователей в 14 областях, из которых 64 работают на орошаемых землях, а 13 – на осушаемых.

36 ОИК уже зарегистрировали объекты мелиоративной инфраструктуры в Государственном земельном кадастре, а 11 организаций получили в собственность.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.

Автор:
Татьяна Бессараб