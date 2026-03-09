Кіровоградські аграрії отримали генератори від США для поливу 1400 гектарів

Державна установа “Українські гідромеліоративні системи” отримала п’ять одиниць потужного енергетичного обладнання для Кіровоградської регіональної філії. Нова техніка забезпечить зрошення земель на загальній площі 1400 гектарів у разі відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Генератори американських брендів Cummins та Generac були передані від Програми АГРО, що фінансується Урядом США.

Передача обладнання відбулася в межах Програми АГРО, яка фінансується Урядом США. Цей захід став першим етапом масштабного проєкту, спрямованого на модернізацію водогосподарських організацій України.

За словами заступниці міністра Ірини Овчаренко, мета ініціативи полягає у наданні аграріям стабільного доступу до водних ресурсів через впровадження сучасних технічних рішень. Проєкт передбачає вісім етапів поставок спецтехніки та обладнання до п’яти областей України для прискорення ремонтів трубопроводів та обслуговування меліоративних мереж.

Загалом у межах цієї ініціативи передбачено вісім поставок різноманітної техніки американського виробництва до п’яти областей України. Нова техніка допоможе підвищити ефективність роботи насосних станцій, а також значно прискорить ремонт трубопроводів та обслуговування меліоративної інфраструктури.

У відомстві зазначили, що передача інфраструктури водокористувачам є ключовим етапом гідротехнічної меліорації, започаткованої Законом України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель", який передбачає нову модель управління системами зрошення та осушення із залученням самих водокористувачів.

Станом на сьогодні створено 77 організацій водокористувачів у 14 областях, з яких 64 працюють на зрошуваних землях, а 13 – на осушуваних.

36 ОВК вже зареєстрували об’єкти меліоративної інфраструктури у Державному земельному кадастрі, а 11 організацій отримали їх у власність.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.