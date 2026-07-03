Свет будет: "Укрэнерго" не планирует отключения электроэнергии 4 июля

"Укрэнерго" обнародовала прогноз о состоянии энергосистемы на ближайшие сутки. По официальным данным оператора, в субботу, 4 июля, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Несмотря на стабильную ситуацию в энергосистеме и отсутствие графиков ограничений, энергетики призывают граждан к сознательному и рациональному использованию ресурса.

В частности, использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время, а именно в промежуток с 11:00 до 16:00, когда в системе обычно наблюдается наибольшая генерация, в частности благодаря солнечным электростанциям.

Кроме того, Укрэнерго обращается к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию максимально бережливо в вечерние часы.

Снижение нагрузки на сеть в период пикового потребления поможет энергосистеме работать без сбоев и дальше.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.