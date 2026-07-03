Без электроэнергии остались потребители шести областей: где нет света

2 июля в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В ведомстве отметили, что самой сложной остается ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 3 июля применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.