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Світло буде: "Укренерго" не планує відключень електроенергії 4 липня

відключення світла
Чи будуть відключення світла 4 липня

“Укренерго” оприлюднила прогноз щодо стану енергосистеми на найближчу добу. За офіційними даними оператора, у суботу, 4 липня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

Попри стабільну ситуацію в енергосистемі та відсутність графіків обмежень, енергетики закликають громадян до свідомого та раціонального використання ресурсу.

Зокрема, користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час, а саме у проміжок з 11:00 до 16:00, коли в системі зазвичай спостерігається найбільша генерація, зокрема завдяки сонячним електростанціям.

Крім того, “Укренерго” звертається до українців із проханням споживати електроенергію максимально ощадливо у вечірні години.

Зниження навантаження на мережу в період пікового споживання допоможе енергосистемі працювати без збоїв і надалі.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, щовідключення світла до 5 годинна день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Бесараб