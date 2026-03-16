Дніпропетровщина отримала понад 250 генераторів від Німеччини: де їх встановлять

Дніпропетровська область отримала 259 генераторів у межах міжнародної гуманітарної допомоги. Загальна вартість обладнання становить майже 1,3 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Потужність переданих пристроїв варіюється від 3 кВт до 800 кВт, що дозволяє використовувати їх для різних потреб.

Отримане обладнання планують встановити на об’єктах критичної інфраструктури регіону. Це забезпечить стабільну роботу комунальних підприємств та соціальних установ у разі перебоїв з електропостачанням.

"Це не перша поставка від міжнародних партнерів цього року. Раніше до нашого регіону вже надійшло понад 160 генераторів з Чехії, Литви, Німеччини, Франції, США. передає їх і ЮНІСЕФ", - наголосив очільник ОВА.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання для підтримки критичної інфраструктури. Допомогу надали понад 20 країн ЄС та світу, забезпечивши постачання генераторів, трансформаторів та блочно-модульних котелень.