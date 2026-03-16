AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Дніпропетровщина отримала понад 250 генераторів від Німеччини: де їх встановлять

генератори
Загальна вартість обладнання становить майже 1,3 млн євро / Дніпропетровська ОВА

Дніпропетровська область отримала 259 генераторів у межах міжнародної гуманітарної допомоги. Загальна вартість обладнання становить майже 1,3 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Потужність переданих пристроїв варіюється від 3 кВт до 800 кВт, що дозволяє використовувати їх для різних потреб.

Отримане обладнання планують встановити на об’єктах критичної інфраструктури регіону. Це забезпечить стабільну роботу комунальних підприємств та соціальних установ у разі перебоїв з електропостачанням. 

"Це не перша поставка від міжнародних партнерів цього року. Раніше до нашого регіону вже надійшло понад 160 генераторів з Чехії, Литви, Німеччини, Франції, США. передає їх і ЮНІСЕФ", - наголосив очільник ОВА.  

Фото 2 — Дніпропетровщина отримала понад 250 генераторів від Німеччини: де їх встановлять
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото 3 — Дніпропетровщина отримала понад 250 генераторів від Німеччини: де їх встановлять
Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання для підтримки критичної інфраструктури. Допомогу надали понад 20 країн ЄС та світу, забезпечивши постачання генераторів, трансформаторів та блочно-модульних котелень.

Автор:
Тетяна Бесараб