- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Дніпропетровщина отримала понад 250 генераторів від Німеччини: де їх встановлять
Дніпропетровська область отримала 259 генераторів у межах міжнародної гуманітарної допомоги. Загальна вартість обладнання становить майже 1,3 млн євро.
Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Потужність переданих пристроїв варіюється від 3 кВт до 800 кВт, що дозволяє використовувати їх для різних потреб.
Отримане обладнання планують встановити на об’єктах критичної інфраструктури регіону. Це забезпечить стабільну роботу комунальних підприємств та соціальних установ у разі перебоїв з електропостачанням.
"Це не перша поставка від міжнародних партнерів цього року. Раніше до нашого регіону вже надійшло понад 160 генераторів з Чехії, Литви, Німеччини, Франції, США. передає їх і ЮНІСЕФ", - наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання для підтримки критичної інфраструктури. Допомогу надали понад 20 країн ЄС та світу, забезпечивши постачання генераторів, трансформаторів та блочно-модульних котелень.