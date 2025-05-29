Днепровская IT-компания перешла на 4-дневную рабочую неделю

Днепровская IT-компания You are launched официально перешла на четырехдневную рабочую неделю после успешного тестирования формата и адаптации к новым условиям. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на DOU.

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Девелоперская компания You are launched, работающая удаленно с Днепра, снова внедрила четырехдневную рабочую неделю. Впервые такой формат команда тестировала еще в 2022 году — по запросу сотрудников, которые стремились к более гибкому графику. Однако после начала полномасштабной войны компания временно вернулась к пятидневной неделе из-за стресса, блекаутов, увеличения нагрузки и расширения штата.

В 2025 году You are launched снова вернулась к идее сокращенной рабочей недели – на этот раз уже как к постоянному решению. В настоящее время в компании работает 44 человека, из которых 38 находятся в Украине.

You are launched занимается разработкой цифровых решений для стартапов, преимущественно на ранних этапах развития. Основной фокус – создание и запуск MVP (минимально жизнеспособных продуктов) с использованием подхода Lean Startup, позволяющего проверять бизнес-идеи с меньшими затратами и рисками.

Почему решили перейти на этот график

В компании подчеркивают, что переход на новый график – это логическое продолжение внутренней культуры изменений и адаптивности. В компании считают, что четырехдневная рабочая неделя будет способствовать повышению эффективности благодаря дополнительному дню отдыха.

Производительность команды оценивается по трем ключевым критериям: результативности, финансовым показателям и уровню удовлетворения клиентов.

В You are launched регулярно мониторят все ключевые показатели — еженедельно и ежемесячно — и планируют закрепить четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.

Мировой тренд на 4-дневную рабочую неделю

В мире растет количество поклонников официального внедрения четырехдневной рабочей недели. В некоторых странах он уже закреплен на законодательном уровне для отдельных категорий госслужащих. Движение за четырехдневную рабочую неделю возглавляет международная организация 4 Day Week Global, которая в конце 2023 года начала кампанию в Германии.

Активисты продвигают модель "100-80-100": 100% оплаты, 80% рабочего времени и 100% производительности. Идея состоит в том, что сокращение недели не должно влиять на объем проделанной работы или доходы работников.

Движение вдохновляется успешными пилотными проектами в Великобритании, Испании и Португалии. Они показали, что работники, работая меньше, испытывают лучший баланс между личной жизнью и работой, что, в свою очередь, положительно влияет на производительность — тот же объем задач выполняется в более короткое время.

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