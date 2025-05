Дніпровська IT-компанія перейшла на 4-денний робочий тиждень

Дніпровська ІТ-компанія You are launched офіційно перейшла на чотириденний робочий тиждень після успішного тестування формату та адаптації до нових умов. Про це пише Delo.ua з посиланням на DOU.

Девелоперська компанія You are launched, яка працює віддалено з Дніпра, знову впровадила чотириденний робочий тиждень. Уперше такий формат команда тестувала ще у 2022 році — на запит співробітників, які прагнули більш гнучкого графіка. Проте після початку повномасштабної війни компанія тимчасово повернулася до п’ятиденного тижня через стрес, блекаути, збільшення навантаження та розширення штату.

У 2025 році You are launched знову повернулася до ідеї скороченого робочого тижня — цього разу вже як до постійного рішення. Наразі в компанії працює 44 людини, з яких 38 знаходяться в Україні.

You are launched займається розробкою цифрових рішень для стартапів, переважно на ранніх етапах розвитку. Основний фокус — створення та запуск MVP (мінімально життєздатних продуктів) із використанням підходу Lean Startup, що дозволяє перевіряти бізнес-ідеї з меншими витратами та ризиками.

Чому вирішили перейти на цей графік

У компанії підкреслюють, що перехід на новий графік — це логічне продовження внутрішньої культури змін і адаптивності. У компанії вважають, що чотириденний робочий тиждень сприятиме підвищенню ефективності завдяки додатковому дню відпочинку.

Продуктивність команди оцінюється за трьома ключовими критеріями: результативністю, фінансовими показниками та рівнем задоволення клієнтів. Після впровадження нового формату самі критерії залишилися незмінними, однак очікування щодо результатів тимчасово знижено — щоб надати команді час на адаптацію.

У You are launched регулярно моніторять усі ключові показники — щотижня та щомісяця — і планують закріпити чотириденний робочий тиждень на постійній основі. У You are launched називають це рішення інвестицією в якість, швидкість і стабільність командної роботи, попри те, що така практика досі залишається рідкістю серед українських ІТ-компаній в умовах війни.

Світовий тренд на 4-денний робочий тиждень

У світі зростає кількість прихильників офіційного впровадження чотириденного робочого тижня. У деяких країнах він уже закріплений на законодавчому рівні для окремих категорій держслужбовців. Рух за впровадження чотириденного робочого тижня очолює міжнародна організація 4 Day Week Global, яка наприкінці 2023 року розпочала кампанію в Німеччині.

Активісти просувають модель "100-80-100": 100% оплати, 80% робочого часу та 100% продуктивності. Ідея полягає в тому, що скорочення тижня не має впливати на обсяг виконаної роботи чи доходи працівників.

Рух надихається успішними пілотними проєктами у Великій Британії, Іспанії та Португалії. Вони показали, що працівники, працюючи менше, відчувають кращий баланс між особистим життям і роботою, що, своєю чергою, позитивно впливає на продуктивність — той самий обсяг завдань виконується за коротший час.

