До 15 ноября еще можно оформить "Пакунок школяра": программа профинансирована почти на 1 млрд грн

Украинские семьи первоклассников имеют время только до 15 ноября 2025 года, чтобы оформить государственную помощь "Пакунок школяра". Прием заявлений на получение выплаты в размере 5000 гривен завершается на этой неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа уже профинансирована почти на миллиард гривен (82% от планируемого объема), и средства поступили на счета более 196 тысяч семей школьников. В общей сложности этой важной возможностью уже воспользовались 246 тысяч семей.

"Пакунок школяра" – это целевая финансовая помощь, предназначенная для покрытия расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, детской одежды, обуви, а также книг для первоклассников. Украинцы уже активно используют полученные средства: на сегодняшний день израсходовано более 695 млн гривен, причем самые большие суммы традиционно направлены на покупку детской одежды.

Как подать заявление в дедлайн?

Оформить "Пакунок школяра" можно двумя основными способами, но стоит спешить до конца срока 15 ноября:

Онлайн - через приложение "Дія". Этот метод остается самым популярным, им воспользовались около 208 тысяч семей. Офлайн – письменно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Этот метод избрали 38 тысяч заявителей.

После подачи заявления, выплата зачисляется на "Дія.Карту" или на карточку, оформленную через ПФУ, в течение 14 дней. Родители или законные представители имеют 180 дней на использование этих безналичных средств в оффлайн- и онлайн-магазинах. Для удобства доступна онлайн-платформа, показывающая более 27 тысяч магазинов, в которых действует программа.

Напомним, с 1 октября вступили в действие новые изменения в программе "Пакунок школяра". Теперь "Дія.Карткою" можно рассчитываться не только за канцелярские товары, детскую одежду и обувь, но и за книги.