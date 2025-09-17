- Категория
"Пакунок школяра" расширяется: родители смогут покупать книги для первоклашек
В программе "Пакунок школяра", которая работает через приложение "Дія", вскоре появится новая опция — родители смогут тратить выделенные средства не только на рюкзаки, одежду или канцелярию, но и на учебники и художественную литературу для первоклассников.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минцифры.
Государство предоставляет 5000 гривен поддержки на каждого ребенка, который пошел в первый класс. Податься на программу можно онлайн - в разделе "Помощь от государства" в "Дія".
Как подать заявку
1. Обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь.
2. В разделе "Пакунок школяра" выберите ребенка, на имя которого подаете заявление.
3. Укажите "Дія.Карту".
4. Подпишите заявление "Дія.Підпису".
5. Отправьте — и ждите начисления средств в течение 14 дней после одобрения.
Пока родители могут тратить деньги на одежду, обувь и школьные принадлежности, а после обновления — еще и на книги.
Только за первый месяц на участие подали более 174 тысяч семей, из них более 158 тысяч сделали это непосредственно через "Дія".
Программу "Пакунок школяра" разработали Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки и Пенсионным фондом. Проект реализуется при поддержке ПРООН в Украине, правительства Швеции и Швейцарско-украинского проекта DECIDE.
Отметим, что родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Карта" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.