"Пакунок школяра" расширяется: родители смогут покупать книги для первоклашек

В программе "Пакунок школяра", которая работает через приложение "Дія", вскоре появится новая опция — родители смогут тратить выделенные средства не только на рюкзаки, одежду или канцелярию, но и на учебники и художественную литературу для первоклассников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минцифры.

Государство предоставляет 5000 гривен поддержки на каждого ребенка, который пошел в первый класс. Податься на программу можно онлайн - в разделе "Помощь от государства" в "Дія".

Как подать заявку

1.      Обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь.

2.      В разделе "Пакунок школяра" выберите ребенка, на имя которого подаете заявление.

3.      Укажите "Дія.Карту".

4.      Подпишите заявление "Дія.Підпису".

5.      Отправьте — и ждите начисления средств в течение 14 дней после одобрения.

Пока родители могут тратить деньги на одежду, обувь и школьные принадлежности, а после обновления — еще и на книги.

Только за первый месяц на участие подали более 174 тысяч семей, из них более 158 тысяч сделали это непосредственно через "Дія".

Программу "Пакунок школяра" разработали Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки и Пенсионным фондом. Проект реализуется при поддержке ПРООН в Украине, правительства Швеции и Швейцарско-украинского проекта DECIDE.

Отметим, что родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Карта" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.

Автор:
Татьяна Гойденко