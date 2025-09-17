"Пакунок школяра" розширюється: батьки зможуть купувати книжки для першачків

У програмі "Пакунок школяра", яка працює через застосунок "Дія", невдовзі з’явиться нова опція — батьки зможуть витрачати виділені кошти не лише на рюкзаки, одяг чи канцелярію, а й на підручники та художню літературу для першокласників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінцифри.

Держава надає 5000 гривень підтримки на кожну дитину, яка пішла у перший клас. Податися на програму можна онлайн — у розділі "Допомога від держави" в "Дії".

Як подати заявку

1. Оновіть застосунок "Дія" та авторизуйтеся.

2. У розділі "Пакунок школяра" оберіть дитину, на ім’я якої подаєте заяву.

3. Вкажіть "Дія.Картку".

4. Підпишіть заяву "Дія.Підписом".

5. Надішліть — і чекайте нарахування коштів упродовж 14 днів після схвалення.

Наразі батьки можуть витрачати гроші на одяг, взуття та шкільне приладдя, а після оновлення — ще й на книжки.

Лише за перший місяць на участь подалися понад 174 тисячі родин, із них понад 158 тисяч зробили це безпосередньо через "Дію".

Програму "Пакунок школяра" розробили Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти й науки та Пенсійним фондом. Проєкт реалізується за підтримки ПРООН в Україні, уряду Швеції та Швейцарсько-українського проєкту DECIDE.

Зауважимо, що батьки першокласників, які отримали державну допомогу "Пакунок школяра" на картки "Дія.Картка" ПриватБанку, найчастіше купують дитячий одяг та канцтовари.