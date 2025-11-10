До 15 листопада ще можна оформити "Пакунок школяра": програма профінансована майже на 1 млрд грн

Українські родини першокласників мають час лише до 15 листопада 2025 року, щоб оформити державну допомогу "Пакунок школяра". Прийом заяв на отримання виплати у розмірі 5 000 гривень завершується цього тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма вже профінансована майже на мільярд гривень (82% від запланованого обсягу), і кошти надійшли на рахунки понад 196 тисяч родин школярів. Загалом цією важливою можливістю вже скористалися 246 тисяч сімей.

"Пакунок школяра" – це цільова фінансова допомога, призначена для покриття витрат на придбання канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття, а також книг для першокласників. Українці вже активно використовують отримані кошти: на сьогодні витрачено понад 695 млн гривень, причому найбільші суми традиційно спрямовані на купівлю дитячого одягу.

Як подати заяву до дедлайну?

Оформити "Пакунок школяра" можна двома основними способами, але варто поспішати до кінця терміну 15 листопада:

Онлайн — через застосунок "Дія". Цей метод залишається найпопулярнішим, ним скористалися майже 208 тисяч родин. Офлайн — письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Цей спосіб обрали 38 тисяч заявників.

Після подання заяви, виплата зараховується на "Дія.Картку" або на картку, оформлену через ПФУ, протягом 14 днів. Батьки або законні представники мають 180 днів на використання цих безготівкових коштів в офлайн- та онлайн-магазинах. Для зручності доступна онлайн-платформа, що показує понад 27 тисяч магазинів, де діє програма.

Нагадаємо, з 1 жовтня вступили в дію нові зміни у програмі "Пакунок школяра". Відтепер "Дія.Карткою" можна розраховуватися не лише за канцелярські товари, дитячий одяг та взуття, а й за книги.