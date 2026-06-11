До 150 млн грн на восстановление: правительство запускает новую программу для пострадавших предприятий

Кабмин расширяет программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для пострадавшего от российских атак бизнеса. С 1 июля предприниматели смогут получить льготные кредиты на сумму до 150 млн грн на восстановление мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Ставка по таким кредитам составит 0,1% в течение первых двух лет. В дальнейшем она составит 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест. Максимальная сумма – до 150 млн грн", – пояснила глава правительства.

Кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества не будут учитываться при определении максимальной суммы ссуд, по которым предоставляется государственная поддержка, если предприятие одновременно пользуется несколькими программами или направлениями поддержки.

На начало июня, с начала действия программы в феврале 2020 года, предприниматели получили 150,9 тыс. кредитов на общую сумму 531,6 млрд грн. Из них с начала 2026 года бизнес получил 16,4 тыс. кредитов на 71,6 млрд грн. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" работает для малого и среднего бизнеса по всей стране и остается одним из инструментов политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Юлия Свириденко отметила, что кроме новой кредитной программы для целей возобновления пострадавших предприятий действует также:

программа грантов на восстановление до 16 млн грн на производственное оборудование;

программа "Точка опоры" для компенсации зарплат работников на период простоя из-за прилета;

программы страхования военных рисков

Напомним, в странские стартапы и малые предприятия получат дополнительную финансовую и техническую поддержку благодаря новой программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕС на €135 миллионов.