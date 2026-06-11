До 150 млн грн на відбудову: уряд запускає нову програму для постраждалих підприємств

Кабмін розширює програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який постраждав від російських атак. З 1 липня підприємці зможуть отримати пільгові кредити на суму до 150 млн грн на відбудову потужностей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума - до 150 млн грн", – пояснила глава уряду.

Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки.

Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює для малого та середнього бізнесу по всій країні й залишається одним із інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Юлія Свириденко зазначила, що окрім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також:

програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання;

програма "Точка опори" для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту;

програми страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, українські стартапи та малі підприємства отримають додаткову фінансову і технічну підтримку завдяки новій програмі від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ЄС на €135 мільйонів.