До 16 млн грн на восстановление: правительство запускает гранты для перерабатывающей промышленности

В рамках политики "Сделано в Украине" правительство приступило к приему заявок на гранты для перерабатывающей промышленности и гранты на восстановление в 2026 году. Бизнес может получить финансирование как на развитие и масштабирование производства, так и на восстановление оборудования, поврежденного в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Максимальный размер поддержки составляет:

до 8 млн грн – на развитие производства;

до 16 млн грн — на восстановление (но не больше документально подтвержденного ущерба).

Денежные средства можно направить на приобретение производственного оборудования. Обязательным условием является создание не менее пяти новых рабочих мест и уплата налогов в размере полученного гранта в течение трех лет.

Также предусмотрена возможность повторного финансирования для предприятий, успешно реализовавших предыдущие проекты и выполнившие все обязательства.

В конце прошлого года программой восстановления воспользовалось предприятие "Металлическая мебель" из Боярки. После уничтожения одного из цехов и оборудования в результате ракетного удара в 2023 году компания получила 16 млн грн гранта, направленных на закупку современного оборудования и возобновление производства.

Правительство рассчитывает, что программа будет стимулировать модернизацию производственных мощностей, создание рабочих мест и усиление устойчивости украинской промышленности.

В 2025 году по государственной программе "Гранты для перерабатывающих предприятий" средства получили 437 компаний.