Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гранты ЕС для Украины: до 1 млн евро на социальные инновации и инклюзивные рабочие места

доллар, евро
Украинские организации получат до 1 млн евро на развитие социальных инноваций / Pixabay

Верховная Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в программе Employment and Social Innovation (EaSI) Европейского социального фонда Плюс (ESF+). Это открывает для украинских организаций доступ к грантам на социальные инновации от 500 тыс. до 1 млн евро на проект, направленных на развитие социального предпринимательства и инклюзивных рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Гранты ЕС для Украины

Социальные инновации – это практический подход, когда мы вместе с теми, кого касается проблема, и партнерами из разных секторов создаем и тестируем новые решения для общественных вызовов. Цель – не “латать” последствия, а находить более действенные подходы, которые работают в реальной жизни, дают устойчивый результат и могут масштабироваться в других общинах или сферах, говорится в сообщении.

Программа направлена на несколько ключевых направлений:

  • изучение потребностей разных групп населения для улучшения доступа к работе и условиям труда;
  • развитие инклюзивных рабочих мест для уязвимых слоев населения;
  • стимулирование заинтересованности работодателей и общин во внедрении социальных инноваций;
  • сокращение разрыва между потребностями рынка труда и образовательными программами учебных заведений;
  • усовершенствование законодательной и регуляторной базы для поддержки социальных инноваций.

Минэкономики разработало план приоритетных действий, чтобы украинские организации могли максимально эффективно воспользоваться этой возможностью:

  • уже сейчас проходит обучение тренеров, которые будут обучать общественные организации, общины, центры занятости и обучающие подавать заявку на финансирование в EaSI;
  • планируются практические учения для заинтересованных сторон в регионах;
  • нарабатываются рекомендации для регуляторной базы по вопросам социальных инноваций.

Справочно

Программа "Усиление возможности общин для качественного предоставления услуг ВПЛ, возвращающимся людям и принимающим общинам, а также для решения вызовов на рынке труда" реализуется Офисом эффективного регулирования BRDO по поручению правительства Германии. Она является частью проекта "REYOIN - Содействие социально-экономической интеграции украинцев, возвращающихся из-за рубежа, внутренне перемещенных лиц и населения принимающих общин в Украине", внедряемого немецкой организацией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Напомним, ранее правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Автор:
Ольга Опенько