Гранты ЕС для Украины: до 1 млн евро на социальные инновации и инклюзивные рабочие места

Верховная Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в программе Employment and Social Innovation (EaSI) Европейского социального фонда Плюс (ESF+). Это открывает для украинских организаций доступ к грантам на социальные инновации от 500 тыс. до 1 млн евро на проект, направленных на развитие социального предпринимательства и инклюзивных рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Гранты ЕС для Украины

Социальные инновации – это практический подход, когда мы вместе с теми, кого касается проблема, и партнерами из разных секторов создаем и тестируем новые решения для общественных вызовов. Цель – не “латать” последствия, а находить более действенные подходы, которые работают в реальной жизни, дают устойчивый результат и могут масштабироваться в других общинах или сферах, говорится в сообщении.

Программа направлена на несколько ключевых направлений:

изучение потребностей разных групп населения для улучшения доступа к работе и условиям труда;

развитие инклюзивных рабочих мест для уязвимых слоев населения;

стимулирование заинтересованности работодателей и общин во внедрении социальных инноваций;

сокращение разрыва между потребностями рынка труда и образовательными программами учебных заведений;

усовершенствование законодательной и регуляторной базы для поддержки социальных инноваций.

Минэкономики разработало план приоритетных действий, чтобы украинские организации могли максимально эффективно воспользоваться этой возможностью:

уже сейчас проходит обучение тренеров, которые будут обучать общественные организации, общины, центры занятости и обучающие подавать заявку на финансирование в EaSI;

планируются практические учения для заинтересованных сторон в регионах;

нарабатываются рекомендации для регуляторной базы по вопросам социальных инноваций.

Справочно

Программа "Усиление возможности общин для качественного предоставления услуг ВПЛ, возвращающимся людям и принимающим общинам, а также для решения вызовов на рынке труда" реализуется Офисом эффективного регулирования BRDO по поручению правительства Германии. Она является частью проекта "REYOIN - Содействие социально-экономической интеграции украинцев, возвращающихся из-за рубежа, внутренне перемещенных лиц и населения принимающих общин в Украине", внедряемого немецкой организацией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

