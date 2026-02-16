Запланована подія 2

Разминирование, инвестиции и гранты: в правительстве объяснили, как распределят 5,6 млрд грн для бизнеса

Более 5,6 млрд грн пойдут на критические нужды / Shutterstock

Правительство выделило более 5,6 млрд грн в поддержку украинских предпринимателей, продолжающих работать в условиях полномасштабного вторжения, развития инвестиций и очистки украинских земель от мин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Куда направят деньги:

  • 1,8 млрд грн - на частичную компенсацию (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования для около 5 тысяч фермеров и производителей пищевой продукции;
  • 1,2 млрд грн - в поддержку украинских товаров и услуг через две программы: 700 млн грн для реализации программы "Национальный кэшбек" и 475 млн грн - на частичную компенсацию бизнеса и коммунальным предприятиям стоимости украинской промышленной техники и оборудования;
  • 1 млрд грн – на развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков;
  • 1 млрд грн - на компенсацию расходов по разминированию земель сельскохозяйственного назначения через программу "Гуманитарное разминирование";
  • 653,1 млн грн - в поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями для компенсации расходов инвесторов на строительство объектов инфраструктуры.

На реализацию государственной программы поддержки отечественного производителя "Сделано в Украине" в 2026 году заложено около 37 млрд. грн.

"Поддержка бизнеса в настоящее время помогает обеспечить оборону страны, поддержать людей и создать условия для экономического роста даже в условиях войны", - отметила Свириденко.

Ранее правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Татьяна Бессараб