Розмінування, інвестиції та гранти: в уряді пояснили, як розподілять 5,6 млрд грн для бізнесу

гривні
Понад 5,6 млрд грн підуть на критичні потреби / Shutterstock

Уряд виділив понад 5,6 млрд грн на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення, розвитку інвестицій та очищення українських земель від мін.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Куди спрямують гроші:

  • 1,8 млрд грн — на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання для близько 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції; 
  • 1,2 млрд грн — на підтримку українських товарів та послуг через дві програми: 700 млн грн для реалізації програми "Національний кешбек" та 475 млн грн — на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання; 
  • 1 млрд грн — на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків; 
  • 1 млрд грн — на компенсацію витрат із розмінування земель сільськогосподарського призначення через програму "Гуманітарне розмінування"; 
  • 653,1 млн грн — на підтримку реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями для компенсації витрат інвесторів на розбудову об'єктів інфраструктури.

На реалізацію державної програми підтримки вітчизняного виробника "Зроблено в Україні" у 2026 році закладено близько 37 млрд грн. 

"Підтримка бізнесу в цей час допомагає забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах війни", - зазначила прем’єрка.

Раніше уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

Автор:
Тетяна Бесараб