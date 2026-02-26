Запланована подія 2

Гранти ЄС для України: до 1 млн євро на соціальні інновації та інклюзивні робочі місця

долар, євро
Українські організації отримають до 1 млн євро на розвиток соціальних інновацій / Pixabay

Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі Employment and Social Innovation (EaSI) Європейського соціального фонду Плюс (ESF+). Це відкриває для українських організацій доступ до грантів на соціальні інновації від 500 тис. до 1 млн євро на проєкт, спрямованих на розвиток соціального підприємництва та інклюзивних робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Гранти ЄС для України

Соціальні інновації - це практичний підхід, коли ми разом із тими, кого стосується проблема, та партнерами з різних секторів створюємо і тестуємо нові рішення для суспільних викликів. Мета - не “латати” наслідки, а знаходити дієвіші підходи, які працюють у реальному житті, дають стійкий результат і можуть масштабуватися в інших громадах чи сферах, йдеться в повідомленні.

Програма спрямована на кілька ключових напрямів:

  • вивчення потреб різних груп населення для покращення доступу до роботи та умов праці;
  •  розвиток інклюзивних робочих місць для вразливих верств населення;
  •  стимулювання зацікавленості роботодавців і громад у впровадженні соціальних інновацій; 
  • скорочення розриву між потребами ринку праці та освітніми програмами навчальних закладів; 
  • удосконалення законодавчої та регуляторної бази для підтримки соціальних інновацій.

Мінекономіки розробило план пріоритетних дій, щоб українські організації могли максимально ефективно скористатися цією можливістю: 

  • вже зараз проходить навчання тренерів, які будуть навчати громадські організації, громади, центри зайнятості і навчальні подавати заявка на фінансування до EaSI;
  • плануються практичні навчання для зацікавлених сторін у регіонах;
  • напрацьовуються рекомендації для регуляторної бази у питаннях соціальних інновацій.

Довідково

Програма "Підсилення спроможності громад для якісного надання послуг ВПО, людям, що повертаються, та приймаючим громадам, а також для вирішення викликів на ринку праці" реалізується Офісом ефективного регулювання BRDO за дорученням уряду Німеччини. Вона є частиною проєкту "REYOIN - Сприяння соціально-економічній інтеграції українців, які повертаються з-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та населення приймаючих громад в Україні", що впроваджується німецькою організацією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Нагадаємо, раніше уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

Автор:
Ольга Опенько