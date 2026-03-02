До 16 млн грн на відновлення: уряд запускає гранти для переробної промисловості

У межах політики "Зроблено в Україні" уряд розпочав прийом заявок на гранти для переробної промисловості та гранти на відновлення у 2026 році. Бізнес може отримати фінансування як на розвиток і масштабування виробництва, так і на відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Максимальний розмір підтримки становить:

до 8 млн грн — на розвиток виробництва;

до 16 млн грн — на відновлення (але не більше документально підтверджених збитків).

Кошти можна спрямувати на придбання виробничого обладнання. Обов’язковою умовою є створення щонайменше п’яти нових робочих місць та сплата податків у розмірі отриманого гранту протягом трьох років.

Також передбачено можливість повторного фінансування для підприємств, які успішно реалізували попередні проєкти та виконали всі зобов’язання.

Наприкінці минулого року програмою відновлення скористалося підприємство "Металеві меблі" з Боярки. Після знищення одного з цехів і обладнання внаслідок ракетного удару у 2023 році компанія отримала 16 млн грн гранту, які спрямувала на закупівлю сучасного обладнання та відновлення виробництва.

Уряд розраховує, що програма стимулюватиме модернізацію виробничих потужностей, створення робочих місць і посилення стійкості української промисловості.

Додамо, у 2025 році за державною програмою "Гранти для переробних підприємств" кошти отримали 437 компаній.