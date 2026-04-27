До $20 000 на ветеранский IT-бизнес: стартовал набор на второй поток Veteran Venture Program

Компания SKELAR открыла набор во второй поток программы Veteran Venture Program. Инициатива направлена на поддержку ветеранов и ветеранок, планирующих развивать собственный бизнес в сфере IT. Программа включает обучение, менторскую поддержку и возможность получения инвестиций до $20 000 на реализацию продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Условия и этапы обучения

Участники программы получат доступ к экспертизе специалистов, имеющих опыт работы в таких компаниях как Meta, Google и Microsoft.

Процесс обучения предполагает прохождение следующих этапов:

  • формирование бизнес-модели;
  • разработка прототипа продукта;
  • подготовка к инвестиционному питчу.

В этом году особый акцент сделан на применении инструментов искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов и маркетинга. Это поможет командам скорее тестировать гипотезы и выходить на рынок.

Финансовые возможности

Общий грантовый фонд программы составляет 50 000 долларов. Отдельный проект может получить до 20 000 долларов инвестиций для запуска или масштабирования.

К участию приглашаются ветераны, вернувшиеся в гражданскую жизнь и имеющие опыт в предпринимательстве или сфере IT. Заявки принимаются до 14 мая, старт обучения запланирован на 21 мая.

Ранее сообщалось, что Европейский инновационный совет запускает новую программу финансирования для самых перспективных украинских стартапов и малых и средних предприятий. Победители на развитие своих проектов смогут получить гранты до 500 тысяч евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук