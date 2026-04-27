Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До $20 000 на ветеранський IT-бізнес: стартував набір на другий потік Veteran Venture Program

ветерани, навчання
Стартував набір на другий потік Veteran Venture Program / Мінцифри

Компанія SKELAR відкрила набір на другий потік програми Veteran Venture Program. Ініціатива спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, які планують розвивати власний бізнес у сфері IT. Програма охоплює навчання, менторську підтримку та можливість отримання інвестицій до $20 000 на реалізацію продукту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Умови та етапи навчання

Учасники програми отримають доступ до експертизи фахівців, які мають досвід роботи в таких компаніях, як Meta, Google та Microsoft.

Процес навчання передбачає проходження наступних етапів:

  • формування бізнес-моделі; 
  • розробка прототипу продукту; 
  • підготовка до інвестиційного пітчу.

Цьогоріч особливий акцент зроблено на застосуванні інструментів штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації бізнес-процесів та маркетингу. Це допоможе командам швидше тестувати гіпотези та виходити на ринок.

Фінансові можливості

Загальний грантовий фонд програми складає 50 000 доларів. Окремий проєкт може отримати до 20 000 доларів інвестицій для запуску або масштабування.

До участі запрошуються ветерани, які повернулися до цивільного життя та мають досвід у підприємництві або сфері IT. Заявки приймаються до 14 травня, старт навчання заплановано на 21 травня.

Раніше повідомлялося, що Європейська інноваційна рада запускає нову програму фінансування для найперспективніших українських стартапів і малих та середніх підприємств. Переможці на розвиток своїх проєктів зможуть отримати гранти до 500 тисяч євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук