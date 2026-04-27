До $20 000 на ветеранський IT-бізнес: стартував набір на другий потік Veteran Venture Program

Компанія SKELAR відкрила набір на другий потік програми Veteran Venture Program. Ініціатива спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, які планують розвивати власний бізнес у сфері IT. Програма охоплює навчання, менторську підтримку та можливість отримання інвестицій до $20 000 на реалізацію продукту.

Умови та етапи навчання

Учасники програми отримають доступ до експертизи фахівців, які мають досвід роботи в таких компаніях, як Meta, Google та Microsoft.

Процес навчання передбачає проходження наступних етапів:

формування бізнес-моделі;

розробка прототипу продукту;

підготовка до інвестиційного пітчу.

Цьогоріч особливий акцент зроблено на застосуванні інструментів штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації бізнес-процесів та маркетингу. Це допоможе командам швидше тестувати гіпотези та виходити на ринок.

Фінансові можливості

Загальний грантовий фонд програми складає 50 000 доларів. Окремий проєкт може отримати до 20 000 доларів інвестицій для запуску або масштабування.

До участі запрошуються ветерани, які повернулися до цивільного життя та мають досвід у підприємництві або сфері IT. Заявки приймаються до 14 травня, старт навчання заплановано на 21 травня.

Раніше повідомлялося, що Європейська інноваційна рада запускає нову програму фінансування для найперспективніших українських стартапів і малих та середніх підприємств. Переможці на розвиток своїх проєктів зможуть отримати гранти до 500 тисяч євро.